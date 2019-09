A falta de professores em escolas tem sido uma preocupação constante de pais no município de Corumbiara.

Na manhã desta segunda-feira, 2, um grupo de pais entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para relatar mais um caso devido à falta destes profissionais.

Mais especificamente, a situação aconteceu na escola estadual São Roque, localizada no centro da cidade.

Os denunciantes explicam estarem preocupados com os estudos dos seus filhos por falta de professores na unidade educacional desde o início do ano letivo. Eles informaram que procuraram a direção da escola e tiveram como resposta que irão resolver a situação, o que não acontece. “A direção disse que vai repor as aulas para os alunos consigam fazer as aulas perdias, mas isso é quase impossível pois faltam menos de 2 bimestres para encerra o ano letivo”, disse um dos pais.

O grupo, ainda, disse que vai levar o caso ao Ministério Público para solicitar de forma emergencial o impasse.

O site deixa espaço à direção da escola para eventuais esclarecimentos.