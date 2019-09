Ênio Vilmar é casado, tem 53 anos, e reside em Rondônia desde 1.981, morando em Cabixi até o ano de 2.014. Foi servidor público municipal por 22 anos, atuando em conselhos municipais como Comissão do Bolsa Família, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, oportunidade em que atuou como secretário da Comissão que realizou as eleições do primeiro Conselho Tutelar naquela cidade.

Trabalhou também em eleições no Município, convocado pela Justiça Eleitoral, e participou de diversas atividades da Igreja Católico, tendo sido integrante de Conselho Paroquial e ainda integra pastorais católicas em Vilhena, onde reside há cinco anos. O candidato tem formação como Técnico de Transações Imobiliárias.

Como proposta de ação na função de conselheiro tutelar pretende junto com entidades relacionadas a público atendido de acordo com os critérios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo como base o fortalecimento da família, que considera como alicerce da sociedade.

Apesar da forte identificação com o catolicismo, Ênio garante que pretende trabalhar com a sociedade em geral independente de crenças religiosas, valorizando a prevenção e a integração das famílias com a sociedade. Ele tem convicção que o trabalho intenso com os núcleos familiares é o melhor meio de se formar cidadãos conscientes de seus deveres, além de ser uma forma da sociedade em geral zelar pelos direitos das crianças e adolescentes.