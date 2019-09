Em iniciativa encaminhada ao Executivo na semana passada, o vereador Evandro Guimarães Prudente (PDT) pede providencias no sentido de se recuperar e revitalizar a Praça dos Imigrantes, uma das mais antigas de Colorado do Oeste.

O vereador descreveu a situação de abandono do logradouro público, que já vem de muitos anos, trazendo perigo a comunidade além de privar a população de uma área de lazer e entretenimento bem no centro da cidade. Evandro também ressalta a existência de uma escola ao lado da praça abandonada, situação que coloca estudantes em risco de contato com desocupados e até mesmo marginais.

O vereador usou a tribuna da Câmara de Vereadores para falar de sua preocupação com o estado de abandono da praça, uma das mais antigas da cidade. “O que poderia ser um cartão postal de nossa cidade acaba funcionando de forma contrária, como um retrato do abandono e do descaso”, argumentou.

Ele também fala que a falta de manutenção e uso do logradouro faz com que seja ponto de encontro de desocupados, alcóolatras e até coisas piores. “Isso traz mais problemas, além de colocar os estudantes da Escola Paulo de Assis Ribeiro, que fica bem ao lado da praça, numa situação muito complicada”, frisou.

Em virtude deste estado de coisas Evandro encaminhou pedido ao Executivo para que sejam tomadas providências com relação a Praça dos Imigrante, pedindo a recuperação da área pública para que seja utilizada com fins positivos pela comunidade.