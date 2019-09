No final de semana o Extra de Rondônia publicou várias imagens enviadas por sitiantes de uma ponte na 3ª Eixo, entre os distritos de Rondolândia, Guaraju e a área urbana do Município, denunciando seu péssimo estado de conservação, leia (AQUI).

Na ocasião eles alertavam que na situação em que estava a passagem poderia provocar uma tragédia, e pediam providências do Poder Público. Como nada aconteceu na manhã desta terca-feira a ponte foi incendiada parcialmente.

A reportagem do site apurou que a estrada é de responsabilidade do Governo do Estado, apesar dos agricultores culparem a prefeitura pelo descaso. A via é muito movimentada, com grande tráfego de veículos de passeio ou de carga, e a ponte não apresenta nenhuma segurança na travessia.

Com a medida radical o que eles esperam agora é que algum ente público assuma a responsabilidade quanto a questão e resolva o problema de quem precisa usar a ponte, que está para desabar a qualquer momento.