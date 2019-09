O empresário Orlando da Silva Vaz, de 30 anos, deu entrada no Hospital Regional de Vilhena (HRV), na noite desta terça-feira, 3, após atirar acidentalmente em si mesmo.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM), foi informada que um homem havia dado entrada no HRV, vítima de arma de fogo.

Uma guarnição foi até ao hospital e em contato com a testemunha J.O.G, de 42 anos, contou que a vítima que é proprietário de um mercado na Avenida José do Patrocínio, no centro de Vilhena, foi até sua casa na Avenida Breno Luiz Graebin, para saldar uma dívida. E, em dado momento, a vítima foi ajeitar a arma que estava em sua cintura, uma pistola modelo Glock 380 e acabou disparando acidentalmente em si mesmo.

Segundo o BO, a testemunha ainda relata que pegou o veículo da vítima e o levou para o HRV. No hospital a testemunha entregou a arma para a polícia contendo 11 munições intactas.

A médica que atendeu a vítima no pronto-socorro, disse à polícia que o paciente foi alvejado com um tiro na região da perna esquerda próximo a virilha e acertou a artéria femoral e que o mesmo tinha sido encaminhado para a sala de cirurgia. Com isso, não foi possível a polícia averiguar se a vítima tinha registro e porte da arma.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp).