O evento aconteceu no final da semana passada, e contou com a participação dos prefeitos de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Dondé, e Cerejeiras, Lisete Marth, do vice-prefeito de Colorado do Oeste, João Batista, além de representantes de Vilhena, Cabixi e Alvorada do Oeste.

Na ocasião foi debatido a proposta do governo em vetar a pesa esportiva na região visando o repovoamento de espécies que estão ficando escassas, além de outros problemas relacionados a preservação ambiental. O encontro aconteceu na Pausada do Renato, e foi coordenado pelo secretário municipal de turismo e meio ambiente de Pimenteiras, Elisan Gomes.

Segundo o secretário, a reunião não teve como fim estabelecer a proposta do “cota zero” à toque de caixa, sem que haja um amplo debate acerca do tema. Ele destacou que é preciso encontrar soluções para a queda de quantidade de peixes no rio, causadas pela atividade pesqueira amadora intensa na região, mas também é necessário alinhar outras questões como a poluição ambiental e a falta de fiscalização.

“São problemas que afligem a todos, mas principalmente as cidades por onde passa o rio, que acaba ficando com o ônus total do lixo deixado por pescadores não profissionais e turistas em geral, sendo que as cidades da região tiram benefícios no setor. É preciso uma ação conjunta para que todos tenham responsabilidades assim como partilhem em condições mais justas os benefícios do turismo no Cone Sul baseado na pesca nos rios do Vale do Guaporé’”, pondera o secretário.

A proposta do cota zero, que tem entre seus defensores o deputado Luizinho Goebel, é uma medida extrema, porém necessária, no entanto os gestores querem definir critérios e estabelecer prazos de veto à pesca para determinadas espécies dando-lhes tempo para repovoamento do rio.

“É preciso contribuir com a natureza com muito bom senso e de forma que se possa fazer o controle efetivo das medidas através de fiscalização. Para isso é necessário o consenso e a união de todos para que a proposta atinja o objetivo e realmente solucione os problemas e garanta as atividades econômicas ligadas ao rio para o futuro e às próximas gerações.