Sondagem realizada na há poucos dias na cidade revela tendência do eleitorado do município quanto as eleições do próximo ano.

O resultado revela que o atual prefeito terá dificuldades de manter-se no cargo, e coloca o primeiro colocado com quase 30% da preferência. A pesquisa foi encomendada pelo jornal Correio Continental, e teve 221 eleitores entrevistados.

O primeiro colocado na sondagem é Wilson Marcon (PP), que conquistou 29,5% da preferência dos entrevistados. Em seguida vem Gerenildo José de Oliveira, que atingiu 17,9% na pesquisa.

Em seguida, bem de perto e dentro da margem de erro, por Lurdinha do PT, com 16,8%. O atual prefeito Edileon Alencar (PSDB) fica embolado com os dois, com 14%.

A vereadora Todinha (PSD) aparece em quinto, com 8,7%. Em sexto ficou Joberto Calerari (PSOL), com 6,9%, e fechando a lista aparece Zezinho do Estrela (MDB), com 5,7%. A quantidade de entrevistados que não opinou foi de 21,72%.

É provável que este quadro se afunile até o começo da campanha, com participação na disputa de no máximo três candidatos.

Na campanha passada Edileon venceu Lurdinha por estreita margem de votos, e para o próximo ano Gerenildo José de Oliveira é uma aposta interessante, em função de ter sido muito bem votado nas eleições do ano passado, quando concorreu a deputado estadual.

Wilson Marcon, empresário de prestígio na cidade, é uma novidade no cenário, e tem bom conceito com lideranças tradicionais do Estado, caso do ex-governador Ivo Cassol.