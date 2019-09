O deputado Edson Martins esteve no município de Monte Negro na última sexta-feira 30, acompanhado do vereador Joel Venutti, visitando a obra de iluminação do campo de futebol no perímetro urbano.

A iluminação do campo foi um pedido do prefeito Evandro Marques e do vereador Joel Venutti ao parlamentar, que destinou R$ 25 mil com contrapartida da prefeitura no valor de R$ 6,9 mil.

“Quero parabenizar o prefeito Evandro e o vereador Joel Venutti pelo empenho para executar esse recurso, uma obra feita com muita economia e com ótima qualidade. Estou sempre à disposição com minhas emendas parlamentares para atender principalmente municípios que tenham administração séria e que trabalhem com economia e respeito ao dinheiro público e que atende bem a população”, destacou Edson Martins.