Depois de atuar durante muito tempo na gerência da autarquia estadual, Eliane Back foi substituída no final de semana pelo extensionista Cleverson Oliveira dos Santos, que de acordo com informações está há quase uma década na Emater, tendo trabalhado em Colorado do Oeste.

A mudança foi determinada pelo diretor da Emater no Estado, Luciano Brandão. O novo gerente assumiu o cargo na segunda-feira, e hoje está percorrendo instituições locais para se apresentar.

Não se sabe o que motivou a troca de gerente no escritório vilhenense da Emater, mas especula-se que possa ter viés político. Eliane Back ficou muito tempo no comando da autarquia, e sempre foi considerada uma das referências do órgão estadual na região. A reportagem do Extra de Rondônia não conseguiu contato com ela assim como ainda não conversou com o seu substituto.

Por ter ocorrido de forma repentina, a troca surpreendeu muita gente, e não há ainda informações a respeito de alguma alteração na forma de ação do escritório com a novidade. A mudança de comando na Emater de Vilhena está documentada através das portarias 434/2019/EMATER-GEAPE e 435/2019/EMATER-GEAPE.