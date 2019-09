Nos últimos dias, Vilhena teve a oportunidade de sediar a Fase Estadual Paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) e os acadêmicos de fisioterapia da Unesc participaram oferecendo suporte aos atletas da competição. O evento esportivo teve início na sexta-feira 30, com encerramento na segunda-feira 02 de setembro.

“A participação dos acadêmicos de Fisioterapia em eventos esportivos é fundamental e quando esse evento é associado às pessoas com deficiência, a vivência se torna ainda mais fantástica, pois é possível associar diversas disciplinas com a prática fisioterapêutica, além da troca de experiências com outros profissionais e com os paratletas”, destaca Kim Mansur Yano,coordenador do curso de fisioterapia.

Os acadêmicos do 4º e 6º períodos do curso oferecido pela Unesc, em Vilhena, fizeram parte da equipe de serviços de saúde, auxiliando os atletas paralímpicos que representaram suas escolas e municípios na fase estadual dos Jogos.

O esforço dos atletas é em busca da chance de representar Rondônia na Paralímpiadas Escolares Brasileira 2019 que ocorrerá entre os dias 18 e 23 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo (SP).

Para a acadêmica Beatriz Dangelo, a oportunidade de estar junto aos atletas paralímpicos neste momento de dedicação e superação foi sensacional. “Agradeço ao coordenador do curso, professor Kim, ao gerente de serviços médicos, o fisioterapeuta Fabrício Teixeira, e toda a equipe que nos permitiu estar presente neste evento tão lindo. Estar ali com os atletas, ver toda a superação e a alegria deles, foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu até agora. Todas as pessoas que eu tive contato sendo atleta ou profissionais, deixaram marcas de aprendizado em mim”.

A abertura do evento esportivo aconteceu no Ginásio do Geraldão na noite de sexta-feira. Em Vilhena, as modalidades que foram: futsal, atletismo, bocha, bocha adaptada e tênis de mesa, com destaques para várias categorias entre masculino e feminino.

O evento contou com a participação de 22 municípios, 43 escolas e 559 participantes. Durante toda a competição, os acadêmicos de fisioterapia da Unesc estiveram à disposição de todos os atletas, prezando por sua saúde e integridade física durante as competições.

A acadêmica Gecica Carmo também faz questão de agradecer a oportunidade. “Ter participado desse evento só me fez sentir mais amor pela profissão que escolhi. Agradeço aos professores do curso de fisioterapia da Unesc por toda ajuda e aos colegas que estive ao lado durante aos atendimentos pelo companheirismo. Essas vivências são de suma importância para nós acadêmicos. Estou ansiosa pelo próximo evento”, ressalta a futura fisioterapeuta.