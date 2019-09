No domingo 15, acontece o Leilão Direito de Viver no salão paroquial da igreja católica Cristo Rei em Cabixi.

O evento está em sua 12ª edição e tem o objetivo de angariar recursos para o Hospital do Câncer de Barretos de Porto Velho, agora rebatizado pelo nome “Hospital de Amor”.

Durante o evento acontece o tradicional leilão de gado com cerca 140 cabeças, ação entre amigos com vários prêmios, pequenos leilões com itens doados, bazar, pescaria, bingos, música e almoço com churrasco e bebidas.

De acordo com os organizadores, a expectativa para esta edição é de arrecadar R$ 200 mil.