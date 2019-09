O deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) usou a tribuna na sessão de terça-feira 03, na Assembleia Legislativa, para homenagear a Emater, pela passagem dos 48 anos de sua fundação em Rondônia, comemorados no último 31 de agosto.

“Fundada como Associação de Crédito e Assistência Rural do Território Federal de Rondônia (Acar/RO), integrante da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural (Abcar), desde então tornou-se referência de qualidade e desenvolvimento no meio rural, transformando a vida das famílias e completou 48 anos de muito trabalho para a agricultura familiar em Rondônia”, disse Chiquinho.

Hoje, a Emater está presente com 82 escritórios, nos 52 municípios e mais alguns distritos. “Servindo ao produtor rural. Em que pese ter algumas dificuldades, eu que sou do quadro, há 32 anos, sei da importância da Emater na transformação do Estado, pois temos a maior agricultura familiar do país”.

Na ocasião, o deputado José Lebrão (MDB) aproveitou para parabenizar e reconhecer o trabalho da Emater. “É importante fortalecer muito mais a Emater, para que possamos crescer, nos desenvolver ainda mais, para que a qualidade de vida do homem do campo melhore muito mais”.

O deputado Adelino Follador (DEM) disse que “quando se fala em Emater, com 48 anos de trabalho para a agricultura familiar, todos reconhecem a sua importância, a sua contribuição para o desenvolvimento do Estado, principalmente para a agricultura familiar. A Emater merece todo o nosso reconhecimento, os servidores que se dedicaram e se dedicam, para que a assistência técnica e a extensão rural possa ser fortalecida, mesmo com as dificuldades”

Luizinho Goebel (PV) disse que, “apesar da carência de pessoal e de investimentos, a Emater tem feito um trabalho que merece o nosso reconhecimento. Os servidores se desdobram ao máximo e parabéns pelos seus 48 anos de atuação em Rondônia”.

Ezequiel Neiva (PTB), lembrou do começo da Emater. “Servidores antigos se dedicaram e se dedicam ao serviço, mas muitos novatos hoje não se dedicam tanto quanto. Precisam contribuir mais, para que a Emater siga fazendo seu trabalho com sucesso”.

Jair Montes (PTC) também destacou o trabalho da Emater e chamou a atenção para Rondônia ser bem gerenciada e seguir crescendo. “Isso engloba o trabalho de todos os poderes e instituições, para sermos um Estado ainda mais fortalecido. Não tem local igual ao nosso e vamos muito longe ainda”.

Ao retomar a palavra, Chiquinho da Emater voltou a enaltecer o trabalho da Emater e de seus servidores, se colocando à disposição para contribuir, com o seu mandato e ações que possam fortalecer a empresa.