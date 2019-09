Na manhã da segunda-feira, 3, os novos soldados da Polícia Militar do Estado de Rondônia, provindos do último Curso de Formação de Soldados 2019 (CFSD), apresentaram-se na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar, em Vilhena.

Os novos militares foram recepcionados com votos de boas-vindas do Comandante do 3º BPM, Major Diego Batista Carvalho, assim como os chefes de seções da sede e demais frações subordinadas ao Batalhão.

Ao todo a unidade contará com o reforço de 11 novos policiais militares distribuídos na região do Cone Sul, classificados nas frações localizadas nos municípios e distritos com menor efetivo policial.

Durante a solenidade os novos soldados foram instruídos sobre as peculiaridades da região, receberam as orientações iniciais referentes às atividades policiais que vão desempenhar, bem como conheceram as instalações da sede.

Todos os recém-formados foram cadastrados e habilitados a utilizar a plataforma do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o Sistema de Partes (Sispart), desenvolvido pelo 3º BPM e que dá acesso ao militar a diversas informações pertinentes à rotina de trabalho como, por exemplo, as escalas de serviço.