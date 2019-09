Jato de transporte militar fabricado pela Embraer e maior aeronave já projetada do país foi entregue na manhã desta quarta-feira 04, em cerimônia realizada pela Força Aérea Brasileira (FAB), na Base Aérea de Anápolis.

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL-RO), membro da Frente Parlamentar de Segurança Pública, participou do lançamento e ressaltou a importância do momento para a defesa do país.

“A fabricação dessa aeronave prova a capacidade do país e coloca o Brasil na ponta da tecnologia nesta área. Apenas cinco países no mundo podem fabricar um avião como esse, um projeto audacioso que poderá contribuir fortemente em missões na Amazônia por exemplo”, disse o deputado.

Ao todo, 28 aeronaves adquiridas irão compor a frota da FAB, a primeira força aérea do mundo a comprar o cargueiro. O contrato é de R$ 7,2 bilhões. Cinco unidades do avião também foram vendidas para Portugal, o primeiro cliente de exportação do cargueiro, o maior avião da Embraer.

Ele é dotado de um sistema de motorização e de equipamentos que permite o pouso nos mais diversos tipos de terrenos. E pode até ser utilizado como avião-tanque.

Participaram do evento, o presidente da república Jair Bolsonaro, o ministro da defesa Fernando Azevedo e Silva, os comandantes das Forças Armadas, além de diversas autoridades.