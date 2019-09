O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 04, no cruzamento da Avenida Sabino Bezerra de Queiroz com a Rua 59, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a condutora do veículo Fiat Siena OHR-4869/Vilhena, seguia pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, sentido Cuiabá, e ao acionar a seta a esquerda para acessar a Rua 59, uma motocicleta que trafegava na mesma direção, tentou ultrapassar, e com isso acabou colidindo contra o veículo.

No impacto, o motociclista bateu no para-brisa traseiro do veículo, sofrendo uma fratura exposta no rosto. Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM isolou o local para perícia técnica cientifica e depois registrou o boletim de ocorrência (BO). A polícia informou que a documentação da moto da vítima estava irregular e foi recolhida para o pátio do Detran.