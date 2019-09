Academias de artes marciais realizaram nesta quarta-feira, 04, o 1º Campeonato Interno Taekwondo em Vilhena.

O evento aconteceu na quadra de esporte da Faculdade Integradas Aparício Carvalho (Fimca).

De acordo com Fábio Santana, um dos organizadores do evento do Projeto Social “Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas (GPRED)” da Polícia Federal, o objetivo do campeonato foi em comemoração ao Dia Mundial do Taekwondo, arte marcial que existe há 200 anos e também para mostrar a comunidade vilhenense a modalidade esportiva.

“A escolha da data simboliza a adesão do esporte as olimpíadas, na qual foi realizada uma reunião no dia 4 de setembro de 1994 permitindo a entrada do mesmo” , explicou.

No campeonato participaram alunos do GPRED, Academia Josué TKD, de várias categorias, de ambos sexos, com a colaboração dos estudantes do curso de educação física e enfermagem da Fimca.

O evento também contou a presença dos pais dos competidores, acadêmicos da Fimca e autoridades civis e locais.