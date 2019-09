Sucesso a II Festa do Café no Espaço Beira Rio em Cacoal, nos últimos dias 30 e 31 de agosto, onde foi realizado o concurso Rainha do Café 2019 com candidatas de dez municípios que compõe a Região da Indicação Geográfica do Café (IG).

O título de rainha ficou com Ana Carolina França da Silva de Castanheiras, que ganhou o maior dos prêmios, uma bolsa integral no curso de enfermagem na Unidade da Unesc de Vilhena, e para a primeira princesa do café a jovem Ana Beatriz com o prêmio de uma bolsa de 50% em qualquer curso da Unesc. E em terceiro lugar faturou o título de segunda princesa a jovem Bianca de Alta Floresta, na foto com a prefeita Glaucione Rodrigues.

Hoje, dia cinco, em Pontes e Lacerda (MT) inaugura a agência da Cooperativa Financeira Sicoob Fronteiras, filiada à Central (MT/MS). Com 20 anos de história, a Sicoob Fronteiras é pioneira no segmento em Cacoal, com agências também em Ministro Andreazza, Cerejeiras e Colorado do Oeste. O diretor administrativo Tiago Zandoná (foto), destacou o potencial sócio econômico do Estado do Mato Grosso.

O tradicional e disputadíssimo Baile do Havai no Cacoal Selva Park no próximo dia 14, em Cacoal, está causando uma grande euforia. Com certeza estarei lá fotografando lindas mulheres para a coluna neste diário, e para a Revista Marisa Linhares.

No stand da concessionária Fiat PSV na II Festa do Café 2019 no Espaço Beira Rio em Cacoal, nos últimos dias 30 e 31, Diego Ramon, a gerente de vendas Rute Mandrick, Jarbas Júnior, jornalista Marisa Linhares, prefeita Glaucione Rodrigues, Sueli Ribeiro Rodrigues, Waltânia Almeida, deputado estadual Elcirone Deiró, jornalista Edna Okabayashi e Rafael Goes.

Registrei na II Festa do Café 2019 no Espaço Beira Rio em Cacoal, nos últimos dias 30 e 31, o advogado Diógenes Nunes de Almeida presidente da OAB Subseção de Cacoal, onde recepcionou os visitantes no stand.

Na II Festa do Café 2019 no Espaço Beira Rio em Cacoal, nos últimos dias 30 e 31, no stand da Cafeicultores Associados da Região Matas de Rondônia (Caferon) o presidente Juan Travain Souza, de paletó, entre Ronaldo Bento, Ezequias Braz da Silva Neto presidente da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (Acic), Deigson Bento, Max Spanhol e Paulo Sérgio.