Acidente envolvendo uma moto Honda CG 150, de cor preta, com placa de Vilhena, e um carro VW UP, de cor branca, com placas de Vilhena, aconteceu na tarde desta quinta-feira, 5, no centro de Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto, seguia pela Avenida Major Amarante, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Rua Quintino Cunha, bateu contra o carro, na qual o motorista trafegava sentido Avenida Capitão Castro.

No impacto, o motoqueiro foi lançado contra o poste do canteiro central. Ele sofreu alguns ferimentos e foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.