O diretor-adjunto do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), Diego Auler, informou ao deputado Ezequiel Neiva (PTB) que o órgão está finalizando o processo de contratação emergencial da empresa que fará a construção de uma ponte de madeira sobre o rio Santa Cruz, na linha 3ª Eixo, entre as linhas 3 e 4, no em Corumbiara.

O adjunto do DER assegurou ao parlamentar que até o dia 15 de setembro a empresa estará trabalhando no local.

Há cerca de 60 dias o deputado Neiva apresentou ao diretor-geral do DER, coronel Erasmo Meireles, a precariedade da atual ponte. Na ocasião, o parlamentar mostrou um relatório fotográfico da ponte ao diretor. A equipe técnica do departamento constatou as péssimas condições da plataforma e autorizou o processo emergencial.

O diretor-adjunto frisou que o processo emergencial está em fase de conclusão. Neiva cobrou celeridade e disse que a população tem urgência. O parlamentar afirmou que os agropecuaristas necessitam escoar a produção e os estudantes precisam ir à escola.

Neiva ressaltou ainda, que no último final de semana alguns moradores tomaram medidas radicais e ateando fogo em parte da ponte que já é precária. “A população está perdendo a paciência. Vamos aguardar até o próximo dia 15 de setembro para as obras possam ser iniciadas”.