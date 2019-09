A Infinity Inglês Definitivo realizou no último sábado 31, uma gincana educativa com as turmas do centro educacional de Cerejeiras, Colorado, estudantes do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) e da Fael.

As atividades estiveram sobre o comando de Luiz Mamedio da Silva, educador e proprietário da escola, e os professores Solange Farias Ramos e Edimar Eugênio. A tarde recreativa contou com cerca de 30 alunos que praticaram o idioma de forma lúdica e divertida.

A Infinity é uma das escolas de idiomas com preços mais acessíveis e materiais de qualidade, atendendo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, com horários das 08h30 às 09h30, das 14h as 15h, das 17h às 18h para turmas de até 10 anos e das 19h as 20h.

Não perca tempo e vá conhecer, a Infinity está localizada na Avenida Integração Nacional, 996 – segundo piso, em Cerejeiras.

>>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>

https://