Suely Reis, de 39 anos, atua há 20 anos como missionária da igreja Metodista Wesleyana de Vilhena. Já trabalhou durante dois anos na Casa do Cidadão em Roraima (RR), desenvolvendo trabalho com crianças e adolescentes por meio de palestras e aconselhamentos.

Também atuou na Casa de Acolhimento em Vilhena como cuidadora e segundo ela, essas experiências foi que despertou o desejo de se candidatar e contribuir com o município.

Reis detalhou que embora já tenha realizado trabalhos com crianças e adolescentes, esta é a primeira vez que coloca seu nome a apreciação. “A cada ano que passa a gente vai vendo as dificuldades que as famílias vem enfrentando. Eu vejo que um conselheiro tutelar dentro da legalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pode somar junto a família do assistido”.

A candidata narra que caso ganhe a população de Vilhena pode esperar um trabalho de dedicação e esforço para que seus assistidos junto aos familiares possam desfrutar de momentos de paz e alegria. “Lutarei pelos direitos das crianças e adolescentes, principalmente para garantir o acesso à educação”.