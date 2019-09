Na noite desta quarta-feira, 04, foi aberto o XV Encontro Jurídico da Faculdade AVEC, com a presença de mais de 400 pessoas, entre acadêmicos, professores, autoridades e convidados.

O professor e coordenador do Curso de Direito da Faculdade AVEC, Jeferson Flores, abriu os trabalhos parabenizando os acadêmicos da instituição e da XVI Turma que recentemente passaram no Exame Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tanto na segunda fase, como na primeira.

“Parabéns, Parabéns, é uma conquista muito grande para vocês, nos sentimos felizes por esse importante passo na formação e carreira de vocês”, salientou o Dr. Jefferson.

Em seguida, a palestrante da noite Erica Vairich, advogada há 11 anos, abordou o tema “Sustentação Oral nos tribunais”.

Considerada umas das melhores na área em Rondônia, Vairich citou didaticamente todos os trâmites para se fazer uma boa sustentação oral perante um tribunal, desde a forma como se apresentar até as técnicas de como buscar atenção e convencer os magistrados.

Elogiada por muitos acadêmicos, a advogada frisou que o mais importante é a preparação para sustentação oral. “Mesmo que você tenha passado horas e dias elencando o que irá falar, é muito importante, minutos antes da sustentação, você dar uma lida rápida em todo o processo ao qual você está atuando, isso vai lhe dar muita segurança”, finalizou a palestrante.

SEGUNDA NOITE

Hoje, quinta-feira, 05, acontece a segunda noite do Encontro Jurídico, na oportunidade o advogado Nidal Ahmad, professor de Direito Penal e assessor do Ministério Público do Rio Grande do Sul, irá palestrar sobre as “Perspectivas da Justiça Penal Negociada”.

A palestra se inicia às 19h no auditório da Faculdade AVEC.