O prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT) está comemorando a boa fase de aprovação de seu trabalho dada pela população, além de momento político positivo, com o partido unido em torno da construção de candidatura à reeleição.

Pesquisa recente indica que 73% dos eleitores aprova a administração, enquanto quase 60% são favoráveis a reeleição de “Vino”, como o prefeito é conhecido (leia AQUI).

“Diante destes indicadores como não deixar de levar em consideração tentar outro mandato?”, pergunta o prefeito em visita à redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 4.

Filiado há 13 anos no PDT, Olvindo vive uma fase de harmonia com seus correligionários, e garante que os filiados estão unidos em torno do projeto político que ele representa.

“O partido entende que o lançamento de outro nome para disputar a prefeitura tem que passar antes pela aprovação unânime do grupo que me apoia, mas tenho convicção que hoje o consenso é pela manutenção do atual prefeito no cargo para o próximo mandato”, declarou VIno.

O partido, inclusive, já vem mantendo entendimentos políticos com outras siglas visando criar arco de aliança para a sucessão. “Estamos abertos ao diálogo com todas as legendas. O que importa é buscar o melhor para nossa cidade. A tendência é manter, inclusive, a composição que administra a cidade. Eu e a vice-prefeita temos um bom e produtivo relacionamento”, disse Vino a respeito de Valéria Aparecida Garcia (PP), sua companheira de Executivo.

Na pesquisa de aprovação popular feita pelo Instituto Phoenix em julho passado, Olvindo teve menos de 10% de rejeição, e na possibilidade de disputar mais uma vez a prefeitura ele fica mais de 40% à frente do segundo colocado, atingindo 60% da preferência do eleitorado.