“O Hospital de Urgência e Emergência (Heuro) e o Hospital Regional de Cacoal formam o maior centro médico governamental fora da capital. Uma grande estrutura que exige acompanhamento em todas as suas áreas de atuação”, afirmou o deputado Cirone Deiró (Podemos), em reunião com o secretário de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo, e a adjunta, Katiane dos Santos.

O deputado falou das necessidades de investimentos em áreas essenciais para o bom funcionamento dos serviços oferecidos à população, e também conheceu as ações que estão sendo planejadas para as duas unidades hospitalares.

UTI NEONATAL

Em resposta à indicação apresentada pelo deputado Cirone Deiró, que pedia a imediata instalação da UTI neonatal no Hospital Regional de Cacoal, o secretário, informou que a demora se deve ao fato de que a instalação requer uma série de medidas complementares que vão assegurar o funcionamento com segurança.

Fernando Máximo assegurou ao deputado que a partir de agora, todas as forças da Sesau serão no sentido de colocar em funcionamento essa unidade de terapia intensiva.

GASTROENTEROLOGIA E UROLOGIA

Durante a reunião, o deputado Cirone falou da necessidade de potencializar as áreas de gastroenterologia e de urologia do Hospital Regional.

“São especialidades que precisam ser ampliadas para atender a demanda de pacientes que muitas vezes são encaminhados a Porto Velho, para fazer um exame que pode ser realizado em Cacoal, basta para isso, apenas uma ação da secretaria de saúde”, explicou ele.

SÃO DANIEL COMBONI

Cirone também apresentou ao secretário e sua equipe a necessidade da contratação de dois médicos oncologistas para o Hospital São Daniel Comboni.

O parlamentar destacou a grande demanda de pacientes oncológicos, de todos os municípios da região central do Estado. “Esses profissionais vão complementar o quadro de médicos que atendem diariamente centenas de pacientes que vão em busca de tratamento na unidade”.

NÚCLEO DE FISSURADOS

Deiró mostrou ainda a necessidade de contratação de um ortodontista para o Núcleo de Fissurados de Rondônia que funciona no Hospital de Base. O parlamentar detalhou que a contratação dará maior agilidade as demandas de atendimento.

“Estive reunido com os coordenadores do Núcleo que apresentaram de forma detalhada todas as ações que estão realizando, e a contratação deste profissional vai contribuir muito com esse importante trabalho que é prestado aos pacientes”, disse.

TRABALHO

Por fim, o deputado fez um breve relato dos avanços na estruturação da rede municipal de saúde em Cacoal. Ele citou ainda a recente entrega que a prefeita Glaucione Rodrigues fez da Unidade Central de Saúde (UCS), que reduziu o fluxo dos pacientes no Heuro.

Segundo o parlamentar, a partir de agora, a Sesau tem que trabalhar para diminuir o tempo de internação dos pacientes. “Solicitei ao secretário e sua equipe maior resolutividade, como forma de diminuir o sofrimento dos pacientes que precisam esperar dias para um procedimento cirúrgico ou até mesmo um exame”, concluiu.