O Extra de Rondônia em parceria com o Old Ranch sorteou dez ingressos para o show nacional da dupla sertaneja João Lucas & Walter Filho, que acontece nesta sexta-feira 06, véspera do feriado de Independência do Brasil.

Os contemplados foram: Ana Lucia Garcheth da Silva, Caroline P. Dantas, Gracieli Vital, Ionayma Andrade, Iraildes de Jesus Sousa, Marciel de Almeida Pereira, Nalita Lemes, Patrícia Carvalho, Vinicius Dutra da Silva e William Weiber.

Os ganhadores podem retirar o ingresso na sede do site, localizada na Avenida Liberdade, nº 3399 – Centro, nesta sexta-feira 06, até às 17h30. Lembrando que é necessário apresentar um documento de identificação com foto.