De uns dias para cá em vários grupos de Whatsapp de vilhenenses surgiram comentários de pessoas reclamando de oscilações no fornecimento de energia elétrica na cidade.

Os diálogos incluem moradores de vários pontos da área urbana, com relatos de quedas de energia constantes, situação que estaria colocando em risco a integridade de aparelhos elétricos e eletrônicos.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou buscar informações na agência local da Energisa, mas foi impossível obter retorno da empresa.

Só em um grupo da rede social num intervalo de pouco mais de uma hora na noite de quinta-feira 05 houve reclamações de sete pessoas. Os relatos dão conta que o problema atingiram os bairros Embratel, Setor 6, Alto Alegre, Bela Vista, Industrial Tancredo Neves,5º BEC, além do centro.

A situação estava pior no Setor 6 e no 5º BEC, locais em que os consumidores afirmaram ter ocorrido 8 quedas de energia ao longo do dia. Segundo informações são quedas rápidas e bruscas, justamente do tipo que estraga aparelhos ligados à rede elétrica.

Para tentar obter informações sobre o caso a reportagem do Extra de Rondônia esteve no escritório da Energisa nesta sexta-feira 06, mas a tentativa acabou frustrada. Não há gerência na agência e os servidores estão orientados a não falar absolutamente nada à imprensa de forma oficial. Em off, um funcionário chegou a admitir ter conhecimento do problema através das redes sociais.

O máximo que o site conseguiu foi um número de telefone através do serviço 0800. A atendente não falou sobre o assunto e nem forneceu algum tipo de informação sobre quem na empresa poderia comentar o caso. Tudo que se conseguiu foi registrar uma ocorrência formal relatando o problema, e sequer foi dado prazo para retorno.

A Energisa em Rondônia não dispõe sequer um canal de acesso à assessoria de imprensa dentro do Estado, limitando-se a informar em sua página na internet números de telefone do setor de comunicação da empresa apenas no Rio de Janeiro.