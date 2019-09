Após reportagem do Extra de Rondônia acerca do assunto, com informações prestadas pela Secretaria Municipal de Comunicação e Secretaria Municipal de Educação, sobre reclamações de alunos a respeito de problemas com a iluminação das salas de aula durante o período noturno e providências para resolver a questão.

Com isso, direção da escola fez questão de detalhar a situação ao site e as medidas que estão sendo tomadas acerca do caso. Segundo nota, a escola está atenta aos problemas e promovendo ações junto ao setor de manutenção da SEMED para solucionar o caso.

Os problemas de iluminação das salas de estudo foram detectados este ano com a implantação do período noturno, quer não era ofertado até então. Foram realizados vários serviços para melhor o sistema, com a substituição das lâmpadas fluorescentes antigas instaladas em bocais do tipo calha por outras mais modernas. Este trabalho vinha sendo realizado mas houve um problema de curto-circuito que atrasou os trabalhos, mas permanecem em andamento.

Também há certa demora para a execução do trabalho em virtude da burocracia exigida para comprar pelo setor público. Atualmente os orçamentos para melhorar a iluminação nas salas onde ainda há deficiências estão concluídos, com o material em fase de compra.

A escola esclareceu, através de documentos, que mantém contato constante com o setor de manutenção da SEMED sempre que são detectados problemas, sendo prontamente atendida em suas reivindicações. A direção também reiterou que está à disposição de alunos, imprensa e comunidade em geral para prestar esclarecimentos sobre qualquer situação, e pronta para solucionar eventuais problemas que possam surgir.