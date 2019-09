O foragido da justiça Leonardo Rodrigues de Freitas, de 27 anos, e o apenado Matheus Araújo Brecher, de 22 anos, foram recapturados pelo Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), na tarde de quinta-feira, 05, no centro de Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), policiais do PATAMO receberam a informação de que um foragido e um apenado, de tornozeleira eletrônica, estariam em uma caminhonete L-200, com placas de Espigão de Oeste, transitando pelo centro de Vilhena em posse de arma de fogo.

Contudo, em patrulhamento, os policiais localizaram o veículo na Avenida Marechal Rondon. Matheus, que é conhecido da polícia por várias fichas criminais, estava com pendências no monitoramento do dispositivo. Já Leonardo possuía um mandado de prisão da 4º Vara Cível de Vilhena.

Ambos foram levados para a Unisp, para um exame do corpo de delito, e depois encaminhados à Colônia Penal.