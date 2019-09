Uma jovem de 18 anos, da cidade de Espigão do Oeste, estava em uma festa, numa fazenda com amigos, quando resolveu cantar. Pessoas que frequentavam o local gostaram da apresentação e começaram a gravar vídeos da apresentação.

Os autores da gravação começaram a enviar os vídeos para seus contatos, agradando outras pessoas que assistiram a garota cantarolando.

O site Sabino Sonorização conversou com Ana Clara, a cantora do vídeo. Segundo ela, sempre teve o sonho de atuar na música, inclusive quando ainda criança, com influencia do pai, adquiriu um teclado e aprendeu a tocar e cantar. Chegou a tocar em apresentações culturais locais e, em festas de aniversários, na companhia do genitor.

Quando tinha 13 anos fez participações com cantores da região, mas acabou desistindo por falta de oportunidades e incentivos.

Hoje Ana Clara tem 18 anos, desenvolve a atividade e manicure a 7 anos, mas nunca deixou morrer o sonho de estar nos palcos.

Segundo Ana Clara, no dia 28 de setembro foi convidada a participar do show do “Garotos Bon’d Xote”, informação confirmada pela organização do show.

