Depois de alguns meses de trabalho, aquele consultor resolveu propor ao proprietário o seguinte plano: Se ele (proprietário) assumisse a responsabilidade pela geração de uma receita mensal de serviços, a um preço médio pré-determinado, no próximo semestre, o consultor garantiria a obtenção dos resultados mensais e, adicionalmente, seria concedido um “prêmio” ao proprietário.

Você quer saber qual o prêmio acordado? Um mês de férias na praia, com as despesas pagas, para o proprietário e esposa, bem como para as famílias de suas duas filhas. E no final daquele semestre, conforme previsto, os lucros foram alcançados e o dinheiro respectivo colocado à disposição do proprietário!

Algum tempo se passou e a empresa recebeu a visita de duas pessoas: o proprietário de uma empresa do Mato Grosso e seu diretor administrativo-financeiro. Nessa oportunidade foi relatada aos visitantes a experiência acima. Logo após ouvi-la, o proprietário daquela empresa questionou prontamente seu diretor: Por que eu nunca recebi um presente desses, mesmo sabendo que nossa organização é bem maior e está sendo bem administrada?

Passados alguns anos, aquele mesmo consultor, visitando outra empresa, compartilhou a mesma experiência. Ao ter conhecimento do ocorrido, um dos diretores rapidamente afirmou: Também quero experimentar o mesmo, só que aqui somos dois sócios!

Quando as empresas acompanham regularmente sua performance operacional, fica evidenciado até onde vão suas potencialidades. Quando existe disciplina operacional; quando a gerência tem segurança nos números; quando existe o comprometimento com metas, grandes coisas podem acontecer! É só uma questão de preparar um plano, de desafiar as pessoas, de pagar um prêmio atrativo. Por decorrência disso, avanços significativos ocorrerão; sonhos se converterão em realidade.

Se você nunca se experimentou um desafio desses, levante-se e ouse fazer isso. Não deixe adormecido nem sufocado, na sua equipe, a aspiração por grandes projetos. Espírito arrojado e amor por desafios devem estar bem presentes na mente de todos.

Grandes coisas estão por vir. Errados estão aqueles que imaginam que os proprietários são as únicas pessoas capazes de ter ideias novas, brilhantes e viáveis. Pense nisso enquanto lhe digo até a semana que vem.