Depois de percorrer quase todas as cidades do Sul do Estado onde participou de diversas atividades, o governador Marcos Rocha fechou a agenda em Vilhena.

Na cidade ele visitou entidades filantrópicas e promoveu entrega de títulos de propriedade definitivos a moradores da área urbana e calcário ao produtores rurais. A agenda contou com participação de integrantes do primeiro escalão do governo, além de deputados estaduais.

O evento aconteceu no auditório da prefeitura de Vilhena, e foi prestigiados por dezenas de pessoas, particularmente moradores mais antigos da cidade, que foram contemplados com a documentação de seus imóveis.

A cerimônia teve atraso significativo, mas isso não arrefeceu a determinação dos presentes, que aguardaram pacientemente a chegada das autoridades. Os discursos destacaram a ação do governo com o programa Título Já, que promove a regularização das propriedades urbanas. Em Vilhena foram 131 títulos entregues na tarde de sexta-feira.

Em sua fala o governador declarou que o governo de Rondônia está determinado a atender demandas históricas que vinham se alongando por muito tempo, como a questão da regularização fundiária. Ele garantiu que sua administração vai continuar a ser parceira de Vilhena e de todo o Cone Sul, e que o governo está se esmerando para fazer o melhor possível pelo Estado e prestigiando o Cone Sul.