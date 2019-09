Alguns colaboradores de uma madeireira realizavam o carregamento de alguns caminhões com madeira durante a madrugada desta sexta-feira, 06, na estrada do Calcário, na altura do km 03, na zona rural de Espigão do Oeste-RO.

As toras eram organizadas sobre a carroceria de um dos caminhões para serem transportadas, com uma máquina. O operador era auxiliado por Diego Matte, que realizava a orientação do posicionamento da madeira.

Segundo informações, Diego já era bastante experiente na atividade e sempre mantinha os devidos cuidados, pois se trata de um trabalho bastante perigoso.

Durante as atividades, Diego acabou se distraindo e uma das toras que era colocada sobre o caminhão acabou caindo, atingindo a vítima.

O operador da máquina pesada disse que já haviam colocado algumas toras sobre a carroceria do caminhão, ao colocar uma delas, quando afastou a máquina percebeu que essa se moveu e, então gritou para que Diego se afastasse, porém, sendo em vão. A tora caiu e acabou atingindo seu colega de trabalho.

Nesse momento, o operador correu até o local e percebeu que a madeira havia caído sobre Diego e o esmagado, notando que o colega estava já em óbito. O operador ligou para o Corpo de Bombeiros, que se deslocou até o local, constatando a morte do trabalhador.