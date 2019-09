Carlos Henrique Ferreira da Silva, de 26 anos, foi morto com dois tiros de revolver na noite deste sábado, 7. O crime aconteceu numa casa localizada na Rua 1511, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar (PM), recebeu informação dando conta que no endereço citado um homem havia sido baleado. Contudo, ao chegar ao local a vítima que tinha sido alvejada por dois disparos de arma de fogo não resistiu aos ferimentos e morreu.

A vítima, posteriormente identificada como sendo Carlos Henrique Ferreira da Silva, de 26, estava caída dentro do quintal de uma residência localizada na Avenida 1511.

Segundo testemunhas, algumas pessoas ingeriam bebidas alcoólicas, quando um homem identificado por Waldeci Aparecido Florêncio, de 45 anos, se desentendeu com Carlos Henrique.

Entretanto, Waldeci saiu do local e foi em direção a casa de seu gero Renan Aparecido Miranda, de 29 anos, que fica na mesma rua, mas foi perseguido por Carlos Henrique, em seguida ouviram-se disparos de arma de fogo e avistaram Carlos Henrique caído no chão. Uma testemunha afirmou que viu quando Renan atirou contra Carlos.

Todavia, Waldeci contou a polícia, que após entrar na residência de seu genro Renan, viu quando Carlos Henrique abriu o portão e veio em sua direção e lhe agrediu com uma “voadora”, com o golpe Waldeci afirma que caiu no chão, e foi ajudado por outra testemunha a se levantar, em seguida Waldeci diz que levou mais um chute. Com isso, chamou pelo nome do genro, que saiu com uma arma de fogo em punho e efetuou os disparos.

Após cometer o crime, Renan evadiu-se do local em um veículo marca VW Gol, de cor vermelha, placa NDX-2026/Vilhena, carro que pertence a Waldeci.

A PM isolou o local para a Polícia Técnico-cintífica (Politec) fazer a perícia. Após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para remoção.