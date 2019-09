Um naufrágio de uma pequena embarcação aconteceu na noite de sexta-feira, 06, nas águas do Rio Madeira, deixando três pessoas desaparecidas, mais precisamente no Porto Chuelo, próximo a curva do Tamanduá distante 45 quilômetros da estrada da Penal, em Porto Velho.

Pela manhã a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para dar início às buscas pelas vítimas, sendo dois homens e uma mulher que ocupavam a embarcação e no momento estava ventando muito forte e teria contribuído para o pequeno barco virar e afundar com as vítimas.

Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros faz o trabalho no local com ajuda do Falcão 02 da Polícia Militar.