A Polícia Rodoviária Federal (PRF) proporcionou mais uma tarde de prejuízo aos infratores da lei.

Neste domingo, 08, próximo ao horário do almoço, os agentes realizavam comando de fiscalização de trânsito nas imediações do Distrito de Jaci-Paraná, quando observaram um veículo transitando com os faróis apagados, configurando infração de trânsito, assim, decidiram realizar abordagem.

Os passageiros do automóvel demonstraram bastante nervosismo, algo incomum para uma abordagem de rotina. Houve então, necessidade de deslocamento até a UOP localizada no KM 760 da BR 364, popular “barreira do KM 48”, para conclusão dos trabalhos.

Ao chegarem na base, os PRFs notaram um forte odor que vinha de dentro do veículo e, durante busca pormenorizada, encontraram 20 “tijolos” de cloridrato de cocaína, pronto para consumo. Esse tipo de entorpecente apresenta elevado grau de pureza, elevando consideravelmente seu preço no comércio.

Aos policiais, o motorista afirmou que embarcou a droga no município de Guajará-Mirim/RO, tendo como destino final a cidade de Porto Velho/RO. Ele viajava com sua esposa e também com uma amiga, que afirmaram vir a Porto Velho para fazer compras.

Realizados os procedimentos de segurança, os infratores, o veículo e os tijolos de entorpecentes foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Rondônia, para oitiva e encaminhamento ao Poder Judiciário.

