@@@ PT SEM DIRETÓRIO

Inicia a movimentação política em torno das eleições municipais do próximo ano em Vilhena. Pelo menos até o momento, todas agremiações partidárias se movimentam, excluindo o Partido dos Trabalhadores, que já teve razoável influência no cenário em âmbito local. Totalmente desarticulado, o PT de Vilhena encontra-se acéfalo, sem diretório formalizado, e com os filiados pouco interessados em falar sobre política.

@@@ CHUMBO GROSSO

E o caldeirão entronou de vez entre o militante tucano Junior Pintor e o grupo que administra o município de Vilhena, do qual, aliás, o PSDB faz parte. Antes aliado, mas agora feroz crítico do prefeito Eduardo Japonês nas redes sociais e nas rodas de bate-papo, Pintor disse em entrevista ao Extra de Rondônia que agora pretende revelar tudo o que sabe a respeito dos bastidores das duas eleições em que o atual prefeito participou. Ele garante que vem chumbo grosso pra cima de um bocado de gente (leia mais AQUI).

@@@ PAU NO EXECUTIVO

A relação pacífica entre a Câmara de Vereadores e o Executivo vilhenense, com a primeira geralmente atuando como uma espécie de chancela às iniciativas da administração, teve solavancos esta semana. Vereadores travaram um projeto de grande interesse do prefeito e ainda “desceram a borracha” num dos mais ilustres integrantes do primeiro escalão. E tudo isso numa só sessão.

@@@ RACHA NA BASE ALIADA NA CÂMARA

O projeto engavetado momentaneamente trata de reconhecimento de dívida e proposta de parcelamento da conta quer a prefeitura pendurou há muitos anos com a companhia de fornecimento de energia elétrica. Os edis não gostaram do prefeito ter tomado isoladamente a iniciativa, sem consultar o Legislativo, e gerar uma dívida de mais de R$ 34 milhões quer ainda estava em fase de recurso judicial, e agora querer dividir a carga negativa da medida com os vereadores (leia mais AQUI e AQUI).

@@@ SECRETÁRIO LEVA PEIA

No outro caso, a gritaria geral foi contra o secretário municipal Ricardo Zancan, que estaria tratando de forma desrespeitosa servidores, segundo o vereador Carlos Suchi , e até mesmo o presidente da Câmara Municipal, Ronildo Macedo. A peia foi dura, com ambos parlamentares afirmando que Zancan está muito deslumbrado com a função e precisando calçar as famosas “sandálias da humildade”.

@@@ INVESTIMENTOS EM NOVA CONQUISTA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) trabalha na comunidade de Nova Conquista, em Vilhena, com uma frente de trabalho que envolve sete servidores, retroescavadeira e máquina bobcat. A operação visa ampliar a rede de água no local com 1.700 metros de canos que irão ajudar a água chegar nas residências de centenas de moradores. Para que a obra seja realizada, a equipe do Saae está fazendo o rebaixamento de rede com aproximadamente um metro de profundidade. Todas as ações estão sendo acompanhadas pelo diretor da autarquia, Maciel Wobeto, que mostrou o anseio de atender os moradores.

@@@ TORNEIO IMPRENSA

Em três dias, comunicadores/atletas de Vilhena desafiaram suas condições físicas na realização do Torneio Imprensa que iniciou na noite da última sexta-feira, 6, e encerrou neste domingo, 8, na cidade de Vilhena. Coordenado pelo esportista Regivaldo Miranda “Pirulito” e pelo repórter esportivo Petter Vargas, o evento reuniu cinco equipes, num confronto “todos contra todos”. E quem levou o melhor na competição foi a equipe da TV Amazônica/Rede TV, que sagrou-se campeã ao derrotar, na final, o time do Vilhena Notícias/RO em Pauta, que ficou como vice-campeão. O Extra de Rondônia, que já foi quatro vezes vice-campeão e em 2018 levantou a taça de campeão e único invicto (por não perder nenhum jogo), ficou desta vez na terceira colocação. Conforme o organizador, as equipes do SBT e Rádio Positiva, ficaram na quarta e quinta posição, respectivamente. Os vencedores receberam troféus e medalhas. O goleiro do Extra de Rondônia, Delton, foi o menos vazado; o atleta do Vilhena Notícias, Mariel, foi o artilheiro da competição.

@@@ TORNEIO IMPRENSA II

“Pirulito”, em visita à redação do Extra de Rondônia, explicou que a finalidade do evento é, além de valorizar o esporte, motivo de confraternização entre os atletas formados por membros dos diversos veículos de comunicação da cidade. A competição teve o reforço de atletas dos “Amigos do Fut” que foram distribuídos, através de sorteio, para fortalecer as equipes (leia mais AQUI). Matéria completa e fotos nesta segunda-feira.

@@@ CRIANÇA COM QUEIMADURAS

Em vídeo, assistente social e médica do Hospital Regional de Vilhena prestam esclarecimentos sobre a situação de uma criança que está internada no Hospital Regional de Vilhena (HRV) com queimaduras pelo corpo, ocasionadas por um acidente doméstico. A criança está sob cuidados médicos na ala pediátrica do HRV e com isolamento. Mas, como o tratamento dela requer atenção especializada de alta complexidade, necessita ser transferida para cidade que tenha Centro de Queimados. A médica que atendeu a criança informou que o Hospital Regional prestou o atendimento emergencial, seguindo o protocolo do SUS. Ao mesmo tempo a equipe médica está solicitando transferência da paciente para Porto Velho ou Cacoal, através do sistema de regulação, que é de responsabilidade do Estado, mas ainda não tinha a vaga de leito liberada neste domingo, às 18h30, quando essa nota foi publicada.

@@@ DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL

A prefeitura informou que a assistência social do Hospital Regional acompanha de perto o caso de exposição da criança em redes sociais. O que é ilegal. O Conselho Tutelar já foi notificado e tomará as medidas cabíveis contra aqueles que divulgarem imagens da menor na situação vulnerável de saúde em que se encontra. Veja abaixo o vídeo enviado pela assessoria da prefeitura de Vilhena.

