No sábado, 07, aconteceu os jogos de volta da primeira fase do Campeonato Regional de Futebol 7.

Os jogos foram realizados no estádio municipal Arnaldo Lopes Martins, “O Portal da Amazônia”, em Vilhena.

De acordo com o presidente da Liga de Futebol de Vilhena (LFV), Natal Pimenta Jacob, os vencedores do jogo de volta, garantiram uma vaga direto nas semifinais, que será no próximo sábado 14, no “ Portal da Amazônia.

A fase regional está sendo realizada pela Liga de Futebol de Vilhena (LFV), Federação Estadual de Futebol 7 (FEF7), Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), com apoio das prefeituras e secretárias de esportes do Cone Sul.

Confira os confrontos:

16h00: Cabofriense (Vilhena) 1 x 0 Cabixi

17h00: Trator Campo (Colorado) 1 x 3 ATFC (Vilhena)

18h00: REC (Vilhena) 3 x 1 Shalk 51 (Colorado)

19h00: Truck Center (Vilhena) 2 x 0 Supermercado Santiago (Cerejeiras)