“Assegurar recursos para investimentos em tecnologia, melhorar a qualidade e produção do leite tem sido uma das nossas prioridades”, afirmou o presidente da comissão de agricultura, deputado Cirone Deiró, ao registrar que a necessidade de novos recursos para o setor foi identificada durante audiência pública da pecuária leiteira, realizada no mês de maio.

De acordo com o deputado, os investimentos em tecnologia como parte da estratégia para melhorar a qualidade da produção leiteira integram as contribuições dos produtores que participaram da audiência pública.

Cirone lembra que foram encaminhados ao governo as propostas colhidas juntos as associações e entidades representativas dos produtores de leite. “Recebemos as sugestões e reivindicações, e acrescentamos as nossas propostas para o segmento. Agora, estamos colhendo os primeiros frutos desta importante audiência pública que colocou na pauta a cadeia produtiva do leite”.

Segundo o parlamentar, os recursos aprovados serão destinados ao incremento e fortalecimento do projeto inseminar. O plano de investimentos prevê a aquisição de caminhão com tanque criogênico com capacidade para armazenar mil litros, e botija de sêmen. Além de equipamentos para a produção de silagem como carretas agrícolas forrageiras tipo basculante, distribuidores de calcário e adubo e pás agrícolas traseira.

“A melhoria da alimentação do gado traz resultados imediatos na melhoria da produção”, explicou ele.

Cirone lembrou que em 2018, o Estado foi o maior produtor de leite da região norte e o 7º maior produtor do país. “Estes números revelam que a pecuária leiteira é um importante componente para a economia do Estado. Percebemos essa relevância pela melhora da qualidade de vida daquelas famílias que se dedicam a pecuária leiteira. Esse é um recurso extra que contribui para a geração de renda, especialmente na agricultura familiar”.

Deiró informou que a partir da aprovação dos recursos a comissão de agricultura da assembleia vai acompanhar a execução do projeto até a entrega dos equipamentos aos produtores. “Pela importância e a prioridade que os produtores de leite merecem, queremos acompanhar todas as etapas da execução deste projeto”.