O acidente aconteceu no final da manhã desta segunda-feira, 09, no cruzamento da Avenida Curitiba com a Avenida Azaleia, no Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor da motocicleta Honda Bros, seguia pela Avenida Curitiba, sentido, Porto Velho, quando chegar no cruzamento com a Avenida Azaleia, colidiu com uma Honda CG de cor vermelha, na qual o condutor seguia pela Avenida Azaleia, sentido setor 19 e teria avançado a preferencial.

No impacto, os condutores das motocicletas sofreram varias escoriações e foram socorridos por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân, isolou o local para a Polícia Técnico-cintífica (Politec) fazer a perícia. Após os trabalhos de praxe o local foi liberado e a P-trân registrou a ocorrência.