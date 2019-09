A entrevistada de hoje é Salete Bueno, casada e com um filho. Ela é formada em Serviço Social desde 2.014, e tem como experiência na área estágio feito no SEVAESCA-CAM (Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Centro de Atendimento à Mulher), departamento vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social.

A candidata tem convicção que este trabalho lhe dá parâmetros para atuar como conselheira tutelar dada a experiência adquirida com a atividade. Além disso, ela também destaca o fato de ser mãe, o que lhe permite ter percepção de questões relacionadas a criação e convívio com crianças.

Pessoa de pouca palavras, Salete prefere ser objetiva na apresentação de suas metas de trabalho na instituição, destacando a luta pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente previstas em lei.

Ela pretende atuar com total fidelidade aos preceitos estipulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e em total sintonia com todas as instituições e entidades que atuam no setor, assim como com os demais conselheiros da cidade.