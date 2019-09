Na semana passada em vários grupos de redes sociais de vilhenenses várias pessoas reclamavam de oscilações no fornecimento de energia, com quedas frequentes.

Não era fake news nem falácia: após matéria do Extra de Rondônia acerca do assunto, leia (AQUI), a Energisa entrou em contato com a redação para tratar sobre o assunto, admitindo o problema. Na ocasião em que a reportagem foi feita, na sexta-feira passada, a empresa não tinha se manifestado sobre o assunto.

De acordo com o breve informe encaminhado pela assessoria de comunicação da companhia elétrica o que ocorreu foi sobrecarga no “alimentador nº 08”, equipamento que atende a cidade. O defeito aconteceu na quarta-feira 04. Segundo a empresa, no mesmo dia foi feita transferência de carga para um novo “alimentador”, de número 10, que foi construído na cidade e entrou em operação, com isso restabelecendo o fornecimento.

Ainda de acordo com a nota, a Energisa investiu mais de R$ 1 milhão na construção do novo “alimentador”, que foi projetado para “fornecer energia elétrica com mais qualidade e eficiência aos moradores e empresas da região”.

Para complementar a resposta o Extra de Rondônia entrou em contato com a empresa, obtendo imediato retorno desta vez, ao contrário da semana passada a fim de saber como deveriam proceder consumidores que eventualmente tiveram aparelhos elétricos ou eletrônicos danificados em função do problema devem ingressar com procedimento na empresa através do serviço 0800 ou na agência local da companhia, munidos de documentação pertinente ao caso.