A família de Geisiane do Nascimento Sabanê, de 23 anos, está desesperada a sua procura.

Conforme boletim de ocorrência, registrado pelo pai da jovem na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena, na manhã desta segunda-feira, 9, contou a polícia que sua filha fugiu da casa da avó na Avenida 1075, no bairro Jardim Primavera, somente com a roupa do corpo.

O pai relata que procurou a filha em todos os endereços possíveis, na qual ela poderia estar, mas até o momento não há encontrou.

Contudo, ele afirma que sua filha teve um relacionamento com uma pessoa por Emerson do Nascimento. Porém, estavam separados há aproximadamente dois anos, mas no período que ficaram juntos, ele a ameaça de morte, dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Entretanto, Emerson também se encontra desaparecido.

Qualquer informação sobre o paradeiro tanto de Geisiane, quanto de Emerson ligar 190 Polícia Militar ou na delegacia de Polícia Civil (69) 3322-3001.