O acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 9, no final da rua 1508, no Cidade Jardim 2, próximo à escola municipal Luiz Rover, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações obtidas pelo Extra de Rondônia, que está no local dos fatos, a vítima, identificada como Luiz Carlos Rodrigues, de 22 anos, trafegava com sua motocicleta por uma das ruas do bairro quando colidiu com um caminhão caçamba.

Com o impacto, uma das rodas do caminhão teria esmagado a cabeça da vítima. Mais detalhes a qualquer momento.