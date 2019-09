O acidente que tirou a vida de Luiz Carlos Rodrigues, de 25 anos, aconteceu na tarde desta segunda-feira, 9, no bairro Parque Cidade Jardim II, em Vilhena.

Conforme Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), pela Polícia Militar de Trânsito (P-trân),Tiago dos Santos da Silva, de 28 anos, dirigia um caminhão Mercedes Benz/LK 1513, basculante, de cor azul, placa BZN-5887/Comodoro-MT, e seguia pela Avenida Odete Zafaneli, sentido Avenida Perimetral, quando no cruzamento com a Rua Ministro Salazar, colidiu com a moto Honda CG 150 Titan ES, de cor vermelha, placa NED-4677/Rolim de Moura, conduzida por Luiz Carlos Rodrigues, de 25 anos, que trafegava sentido bairro Parque Cidade Jardim II.

Contudo, após a colisão a vítima caiu debaixo do caminhão, na qual uma das rodas passou por cima de sua cabeça.

Entretanto, de acordo com o BO, a vítima não era habilitada e o motorista do caminhão está com sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de trinta dias.

O motorista do caminhão foi convidado a fazer a teste do bafômetro, na qual o resultado foi negativo.