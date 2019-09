Policiais militares da sede do 3º BPM participaram do desfile cívico-militar alusivo ao dia da Independência do Brasil no último sábado, 07, em Vilhena. O evento organizado pela prefeitura municipal e reuniu grande público.

Estiveram presentes na solenidade autoridades civis e militares, entre eles o Comandante Regional de Policiamento III, Coronel PM Paulo André Santos de Souza e o Comandante do 3º BPM PM Diego Batista Carvalho.

Participaram do evento escolas e entidades civis, além de militares do Tiro de Guerra, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Policiais Militares da 1ª e 2ª Companhia, Pelotão de Trânsito e Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO).

Desfile dos policiais militares do 3º BPM

O desfile foi aberto com o Pelotão mirim, composto pelos filhos dos militares da ativa. Comandados pelo Sargento PM De Lara, os pequenos simbolizaram o orgulho das novas gerações de pertencerem à família PMRO juntamente com seus pais.

A tropa do 3º BPM foi comandada pelo Major PM Helberth Aldimas Soares Ferreira e na sequência desfilaram a Bandeira Nacional e Estado Maior, comandado pelo Major PM Araújo.

Desfilou o Pelotão de Comandos e Serviços (PCSv), o qual é responsável pelas atividades administrativas do 3º BPM, comandado pelo 2º Sargento PM J. Sampaio.

Em seguida, desfilou a 1ª Companhia de Policiamento Ostensivo, que tem por responsabilidade Policiamento Ostensivo Motorizado, no município de Vilhena, comandada pelo 2ª Tenente PM Melo. O Grupamento de Trânsito (GP Tran) foi comandado pelo 3º Sargento PM Odair. Na sequência, desfilou o PATAMO, comandada pelo 3º Sargento PM Mizael.

O desfile à pé do 3º BPM foi finalizado com o pelotão dos militares da reserva remunerada, os quais trazem à memória toda luta e dedicação daqueles que foram durante anos nossos heróis anônimos, a fim de que sejam sempre lembrados e homenageados. O pelotão foi comandado pelo 1º Tenente PM RR Zanco e foram acompanhados pela viatura policial RP-071, o Fusca histórico do 3º BPM. E por último desfilaram algumas das viaturas utilizadas pelo 3° BPM.

Breve histórico do 3º BPM

A Polícia Militar teve seu primeiro embrião em Vilhena no ano de 1973, com a Delegacia Especial onde hoje está localizado o Banco do Brasil. Em 1975, foi criado o primeiro Destacamento Militar, ainda sem designação operacional, na então Vila de Vilhena. Em 1978 iniciaram-se as obras de onde hoje funciona a sede do 3º BPM, no bairro 5º BEC.

Em agosto de 1988 é ativado o 3º Batalhão de Polícia Militar, por meio do decreto governamental nº 3856. Por fim, em 26 de novembro de 1993, o 3º BPM recebeu a designação de “Batalhão Governador Jorge Teixeira de Oliveira”.

O 3º BPM é a unidade operacional da PMRO que promove a segurança da população dos 07 municípios que compõe o Cone Sul do Estado, atualmente esta valorosa unidade policial é comandada pelo Major PM Diego Batista Carvalho.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>