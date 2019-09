Beleza, simpatia e carisma da auxiliar administrativa Talita Valadares, renderam o título de Rainha da 40ª Expojipa. O concurso aconteceu na última sexta-feira 06, durante o baile da rainha no Espaço Partenon.

Talita contou que sempre sonhou com o título que, por coincidência, veio como presente de aniversário.

“Que noite incrível. É indescritível a emoção que estou sentindo. Hoje estou completando 19 anos e, pra mim, esse é um presentaço de aniversário. Só tenho a agradecer a todos que me incentivaram: patrocinadores, amigos e familiares. Não foi fácil, foi muito ensaio, lágrimas, dedicação e vontade de desistir. Valeu à pena persistir e lutar pelo meu sonho,” comemorou Talita Valadares.

Dez candidatas estavam na disputada do título mais cobiçado do ano: uma vitrine de oportunidades para o mercado publicitário e da moda no Norte do Brasil.

O nervosismo entre elas era inevitável, mas com muita elegância, elas desfilaram em traje livre e de gala, tocaram berrante e pinhola e disseram porque, queriam ser rainha da Expojipa. Tudo aos olhares atentos de uma banca julgadora composta por 11 pessoas.

“Foi um desafio que eu confesso que eu não esperava. Foi surpreende, porque as meninas estavam dispostas a ganhar. Tinham talento, simpatia e beleza. Foi bastante desafiador”, declarou Patrícia Góes, jornalista.

A agente de viagens Amanda Darós foi eleita a primeira princesa, a estudante Sayuri Bueno a segunda princesa e a estudante Evelyn Santana a madrinha do rodeio.

“Graças a Deus, missão cumprida. A gente vê que o resultado foi muito satisfatório. Não foi nada fácil para banca julgadora, pois todas as meninas são lindas e fizeram dessa noite, algo inesquecível. Agradeço a todas, que são vitoriosas, e que certamente abrilhantaram nosso evento”, agradeceu Edison da Silva, diretor da Teemps Produções.

O baile com casa cheia seguiu até altas horas com a dupla Pedro Lucas e Vinícius, Polly Velten, Eduardo Soares e Dj Boby. “Noite Maravilhosa. Nossa festa está muito bem representada nesses 40 anos com a escolha dessas quatro jovens. Agora, é nos preparar para grande cavalgada no dia 15 de setembro, com concentração no centro da Cidade”, ressaltou Sérgio Ferreira, presidente da Associação Rural de Rondônia (ARR).