A operação que envolveu policiais militares, Canil e Sistema de Inteligência (SI), na cidade de Colorado do Oeste, resultou na apreensão de drogas, entre outros ilícitos.

De acordo com informação obtida pela reportagem, do Extra de Rondônia, a polícia recebeu informação que apenados do regime semiaberto estavam aproveitando da situação para entrar com produtos ilícitos na cadeia pública.

Com isso, foi montada uma força tarefa, incluindo um cão farejador do Canil da Polícia Militar de Colorado.

Os policiais foram até a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), onde três detentos estavam prestando serviços e foi localizado dentro de um boné 50 gramas análoga a maconha.

Logo após, a polícia foi até a Praça das Lanchonetes, onde dois apenados estavam prestando serviço, um de 27 anos e outro de 31 anos, sendo que foram localizados mais objetos ilícitos.

Na sequência, os militares foram até ao pátio do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), onde havia um apenado de 31 anos trabalhando, na qual ao avistar os policiais, o detendo entrou num cômodo e guardou algo, fato que chamou a atenção dos militares, e em revista no local, foi encontrado porções de entorpecentes aparentando ser maconha, além de dois aparelhos celulares.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e o caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).