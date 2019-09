Na noite de segunda-feira, 9, o condutor de uma moto Honda Bros, trafegava pela BR-435, sentido Colorado, quando bateu numa Capivara que atravessava a rodovia.

No choque, o animal morreu no local, o motoqueiro perdeu o controle e acabou caindo as margens da via, sofrendo lesões.

No mesmo momento, uma mulher que conduzia uma moto Biz, e seguia sentido Colorado, também acabou batendo no animal e caiu. Ela sofreu ferimentos e ambos foram levados para o Hospital Municipal.

As vítimas são estudantes do Instituto Federal de Rondônia (IFRO).