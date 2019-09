No último sábado 07, o deputado Chiquinho da Emater (PSB) participou da 37ª Exposição Agropecuária de Pimenta Bueno (Expopib), evento que contou com a destinação de emenda do parlamentar no valor de R$ 20 mil.

A edição reuniu vários produtores rurais e visitantes interessados em participar do encontro para conhecer as novidades expostas na estrutura da feira realizada no Parque de Exposição Sebastião Franco da Rocha.

Na oportunidade, o deputado aceitou convite dos promotores da exposição para proceder à entrega de prêmios aos ordenhadores de gado leiteiro, que apresentaram maior qualidade na produção regional.

A interatividade com os contemplados representou uma grande satisfação para Chiquinho da Emater que parabenizou a organização do evento, pela estrutura qualificada exibida, além da valorização do fomento da atividade leiteira.

Durante o evento, o deputado enalteceu o trabalho dos agropecuaristas e defendeu que os incentivos dos poderes aos micros e pequenos produtores, ajudará contribuir com avanços significativos na cadeia produtiva do Estado e que o setor poderá continuar contando com seu apoio na Assembléia Legislativa de Rondônia.