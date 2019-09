Durante audiência pública da comissão especial destinada a analisar o Projeto de Lei 3261/2019 que atualiza o marco legal do saneamento básico, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL-RO), expôs sobre a precária situação do Estado de Rondônia.

De acordo com o parlamentar apenas 3% do esgoto produzido em Rondônia é coletado, sendo que apenas 69% desse total é tratado

“Hoje Porto Velho, é a capital que apresenta os piores índices de saneamento do país. Convivemos diariamente com verdadeiros esgotos ao céu aberto nos municípios do nosso Estado. É uma realidade que precisa ser mudada e isso só vai acontecer a partir de um movimento do poder público e da sociedade. Este é um novo tempo, precisamos de mais ação e menos discurso”, disse o deputado.

O Projeto de Lei 3261/2019 analisado pela comissão, estabelece um novo marco regulatório do saneamento básico, entre outros pontos, o texto permite que empresas privadas prestem serviços de saneamento básico por meio de contrato de concessão.

Coronel Chrisóstomo incluiu nas discussões o diretor da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (CAERD), José Irineu Cardoso e o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves para contribuir com o debate.

“Rondônia é um típico caso da grande deficiência em saneamento básico na Região Norte. É preciso trazer a esta comissão os desafios de Estados como Rondônia, para democratizarmos este debate e alcançarmos o objetivo desta comissão que é ampliar os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos”, concluiu o parlamentar.